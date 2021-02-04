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رامون دياز يتولى تدريب النصر الإماراتي

رامون دياز
رامون دياز خلال تقديمه يوم الخميس

رامون دياز يتولى تدريب النصر الإماراتي

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دبي - د ب أ

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أعلن نادي النصر الإماراتي رسميا تعيين المدرب الأرجنتيني رامون دياز مديرا فنيا للفريق الأول لكرة القدم خلفا للمدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش، وذلك لمدة موسم ونصف.

وأكد عبد الرحمن أبو الشوارب، رئيس شركة النصر لكرة القدم، أنه كانت هناك مفاضلة بين أكثر من مدرب خلال الفترة الماضية وأن دياز تم الاستقرار عليه بعد دراسة وافية لمسيرته التدريبية المتنوعة.

وقال رامون دياز في مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس بمقر النادي في دبي، بحضور رئيس شركة الكرة، إنه يعلم الكثير عن الكرة الإماراتية، مضيفا :أتواجد في ناد كبير، لديه طموحات متنوعة في البطولات والمسابقات التي يشارك فيها، وبالفعل لدي رغبة كبيرة في العمل مع اللاعبين وتوصيل الفكر الذي أريده للاعبين، ولكل مدرب طريقة عمل مختلفة وسوف نسعى إلى تحقيق طموحات جماهير وإدارة نادي النصر، وعلينا أن نجعل الفريق يأخذ زمام المبادرة ولابد من تكوين شخصية قوية.

يذكر أن فريق النصر قدم بداية قوية هذا الموسم وكان منافسا قويا ضمن فرق المقدمة، ولكنه بعد مرور 14 جولة، تراجع الفريق إلى المركز الرابع برصيد 24 نقطة ومبتعدا بفارق 11 نقطة عن الشارقة المتصدر، وذلك قبل مباريات الجولة الـ15 اليوم الخميس.

وتشهد الجولة الــ15 لقاء الشارقة خارج معلبه مع الوحدة في أبوظبي، ويستضيف النصر فريق خورفكان.

وسبق للمدرب الأرجنتيني تدريب عدة فرق من بينها بيراميدز المصري والاتحاد والهلال السعوديان.

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