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عامر شفيع يودع الملاعب

عامر شفيع
عامر شفيع حارس منتخب الأردن

عامر شفيع يودع الملاعب

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عمان - د ب أ

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أعلن عامر شفيع حارس المرمى المخضرم لمنتخب الأردن يوم الاثنين اعتزال كرة القدم بعد مسيرة حافلة.

ونشر الاتحاد الأردني لكرة القدم فيديو لشفيع عبر حسابه على شبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي يوم الاثنين، جاء فيه: اتخذت أصعب قرار في حياتي، والذي جاء بعد تفكير طويل واستشارة كافة المقربين، أعلن بشكل رسمي انتهاء مسيرتي التي امتدت لأكثر من 25 سنة في ملاعب كرة القدم.

وأضاف: بعدما شعرت أنه من الصعب أن أبقى بنفس المستوى والجاهزية التي دافعت فيها عن قميص منتخب النشامى، قررت أن أترك مكاني وأنا في قمة عطائي.

وبحسب الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي، بدأ شفيع البالغ من العمر "38 عاماً"، مسيرته الكروية مع نادي اليرموك، ثم لعب مع أندية الفيصلي والوحدات وشباب الأردن على الصعيد المحلي، بجانب الاحتراف في صفوف الإسماعيلي المصري والفيحاء السعودي.

وعلى صعيد المنتخب، ساهم شفيع في بلوغ منتخب الأردن لدور الثمانية لكأس آسيا مرتين عامي 2004 و2011، ودور الـ16 عام 2019 في الإمارات.

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