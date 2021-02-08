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منتخب المغرب يهزم مالي ويتوج ببطولة إفريقيا للمحليين

تتويج المنتخب المغربي بكأس البطولة

منتخب المغرب يهزم مالي ويتوج ببطولة إفريقيا للمحليين

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ياوندي - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

توج المنتخب المغربي ببطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين للمرة الثانية في تاريخه عقب فوزه على منتخب مالي 2 - صفر في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما يوم الأحد.

وسجل هدفي المنتخب المغربي سفيان بوفتيني وأيوب الكعبي في الدقيقتين 69 و80.

وشهدت المباراة طرد إيساكا ساماكي لاعب المنتخب المالي في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وهذه هي المرة الثانية التي تتوج فيها المغرب باللقب حيث سبق لها التتويج باللقب في عام 2018.

وصعد المنتخب المغربي للمباراة النهائية بعدما تصدر المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، ثم تغلب على زامبيا 3 - 1 في دور الثمانية، ثم الفوز على الكاميرون برباعية نظيفة في الدور قبل النهائي.

وتأهل المنتخب المالي للمباراة النهائية بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد سبع نقاط ثم تغلب على المنتخب الكونغولي 5 - 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، ثم تغلب على المنتخب الغيني 5 - 4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

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