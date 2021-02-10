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بعد مصافحتهما أبوتريكة.. "فيفا" يحرم الشحات وكهربا من لقاء بالميراس

كهربا خلال لقاء الأهلي وبايرن ميونخ

بعد مصافحتهما أبوتريكة.. "فيفا" يحرم الشحات وكهربا من لقاء بالميراس

متابع الغاء المتابعة

الدوحة - رويترز

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قال الأهلي بطل مصر وإفريقيا يوم الثلاثاء إنه تلقى اخطارا من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بحرمان لاعبيه حسين الشحات ومحمود عبد المنعم (كهربا) من المشاركة أمام بالميراس لخرقهما الاجراءات الاحترازية عقب مواجهة بايرن ميونيخ في قبل نهائي كأس العالم للأندية الاثنين.

وقال الأهلي في بيان عبر موقعه على الإنترنت :تلقت بعثة الأهلي إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد فيه حرمان كل من حسين الشحات ومحمود عبد المنعم (كهربا) من المشاركة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع أمام بالميراس البرازيلي يوم الخميس. ذلك بسبب عدم التزام اللاعبين بالإجراءات الاحترازية عقب مباراة الأهلي وبايرن ميونيخ.

وخسر الأهلي 2-صفر أمام بايرن ميونيخ بطل أوروبا في قبل نهائي البطولة، وقد توجه اللاعبان عقب نهاية المباراة إلى مدرجات
الدرجة الثالثة في الاستاد لمصافحة محمد أبوتريكة لاعب الأهلي السابق وهو ما اعتبره الفيفا خرقا للإجراءات الاحترازية المفروضة خلال البطولة بسبب كوفيد-19.

ويستعد الأهلي، بدون الشحات وكهربا، لمواجهة بطل أميركا الجنوبية يوم الخميس من أجل اقتناص المركز الثالث، فيما يلتقي بايرن مع تيغريس المكسيكي في المباراة النهائية.

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