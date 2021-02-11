.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

الأهلي المصري ينال "برونزية" مونديال الأندية

من مجريات لقاء الأهلي وبالميراس

الأهلي المصري ينال "برونزية" مونديال الأندية

متابع الغاء المتابعة

الدوحة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

قاد محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي المصري إلى برونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2006 بعد تصديه لركلة الترجيح الحاسمة ليمنح بطل إفريقيا الفوز 3-2 على بالميراس البرازيلي في مباراة المركز الثالث يوم الخميس.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين بطلي إفريقيا وأميركا الجنوبية، قبل أن يتصدى الشناوي لركلة فيلبي ميلو قائد بالميراس الحاسمة ليقود بطل مصر للمركز الثالث.

وأحرز ركلات الأهلي المدافع المغربي بدر بانون ومحمد هاني والنيجيري جونيور أغايي، فيما تصدى حارس بالميراس لركلة عمرو السولية وسدد مروان محسن في القائم الأيسر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

اعتقال اعتقال "خلية الموت" ينكأ الجرح.. هذا ما قاله شقيق عبدالصمد
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين

الأكثر قراءة

يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل يحمل ورداً ويبكي.. انتحار طبيب مصري ألقى نفسه في النيل
بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين بالصور والتفاصيل.. تعرف على رغد صدام حسين
"الحقوني".. صرخة عروس من تحت الركام وموت بين الأنقاض
تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا تحذير من هلاك الأرض.. بيل غيتس يكشف تحديات ما بعد كورونا
رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر رغد صدام حسين: التدخل الإيراني في المنطقة سافر
مفاجأة جديدة عن مطرب مفاجأة جديدة عن مطرب "لولاكي".. من ماذا تبرأ؟

قبل أن تذهب

هذه قدرات أذكى قناع في العالم
هذه قدرات أذكى قناع في العالم

اكتشف المزيد