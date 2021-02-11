الأهلي المصري ينال "برونزية" مونديال الأندية

قاد محمد الشناوي حارس وقائد الأهلي المصري إلى برونزية كأس العالم للأندية لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 2006 بعد تصديه لركلة الترجيح الحاسمة ليمنح بطل إفريقيا الفوز 3-2 على بالميراس البرازيلي في مباراة المركز الثالث يوم الخميس.



وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي بين بطلي إفريقيا وأميركا الجنوبية، قبل أن يتصدى الشناوي لركلة فيلبي ميلو قائد بالميراس الحاسمة ليقود بطل مصر للمركز الثالث.



وأحرز ركلات الأهلي المدافع المغربي بدر بانون ومحمد هاني والنيجيري جونيور أغايي، فيما تصدى حارس بالميراس لركلة عمرو السولية وسدد مروان محسن في القائم الأيسر.