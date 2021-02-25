إقامة مباراتين بين الأهلي والزمالك في رمضان

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الخميس إقامة مباراتين بين العملاقين الأهلي والزمالك في الدوري الممتاز في أقل من شهر واحد، وهو ما يتزامن مع شهر رمضان.



وتأجلت مباراة طرفي نهائي دوري أبطال إفريقيا من الجولة الرابعة، قبل أن يعلن الاتحاد المصري إقامة القمة في 18 أبريل المقبل في استاد القاهرة.



وأضاف الاتحاد المصري، ضمن إعلان جدول مباريات سبع جولات جديدة وبعض منافسات كأس مصر، أن القمة الثانية بين العملاقين ستقام في العاشر من مايو ضمن الجولة 21 وستكون في استاد القاهرة أيضا.



وتفوق الأهلي على الزمالك 2-1 في نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي وصفته بعض وسائل الإعلام "بنهائي القرن"، ليحرز الثلاثية بعدما حصد أيضا لقبي الدوري وكأس مصر.



ويتصدر الزمالك الدوري في الموسم الجاري برصيد 29 نقطة ويليه مصر للمقاصة بفارق ست نقاط والأهلي بفارق ثماني نقاط لكن تتبقى ثلاث مباريات مؤجلة لحامل اللقب.



وسبق أن تأجلت بعض مباريات القمة المصرية لأسباب أمنية، لذا فإن الإعلان عن موعد القمتين لا يعني إقامتهما بشكل قاطع في أقل من شهر.