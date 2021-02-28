فوز مثير للأهلي على طلائع الجيش

قاد المحترف النيجيري جونيور أجايي فريقه الأهلي لتحقيق انتصار مثير 2 - 1 على ضيفه طلائع الجيش يوم الأحد في المرحلة الرابعة عشر لبطولة الدوري المصري لكرة القدم.



وبادر الطلائع بالتسجيل عبر لاعبه أحمد سمير في الدقيقة 26، لكن أجايي أدرك التعادل للأهلي في الدقيقة 32. وبينما تأهب الجميع لانتهاء اللقاء بالتعادل الإيجابي 1 - 1، واصل أجايي تألقه، بعدما أضاف الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، ليعيد الأهلي إلى طريق الانتصارات الذي غاب عنه في مباراته الأخيرة بالبطولة، عقب تعادله السلبي مع مضيفه بيراميدز.



وارتفع رصيد الأهلي، الذي خاض لقائه الأول بالمسابقة المحلية بعد غياب دام 33 يوما بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية ومرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا إلى 24 نقطة من عشر مباريات في المركز الثاني، بفارق خمس نقاط خلف غريمه التقليدي الزمالك الذي خاض 12 مباراة.

في المقابل، تجمد رصيد الطلائع، الذي أخفق في تحقيق أي انتصار للمباراة الرابعة على التوالي، عند 12 نقطة في المركز الخامس عشر .