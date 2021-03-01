المصري حمادة صدقي يوافق على العودة إلى الهلال

أكد حمادة صدقي المدير الفني السابق لفريق الإنتاج الحربي على وجود اتفاق بينه وبين إدارة الهلال السوداني لتولي تدريب الفريق.

وقال صدقي في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الإلمانية (د.ب.أ) يوم الاثنين إن اتصالات تمت مع إدارة الهلال السوداني، لكن هناك بعض الأمور التي يتم تسويتها في الوقت الحالي.

وأضاف أن شكوى النادي السوداني ضده في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد رحيله عن تدريب الفريق في يناير من العام الماضي، من الأمور التي يجري تسويتها في الوقت الحالي، وذلك قبل توقيعه على عقود تدريب الفريق خلال الساعات القادمة.

من جهة أخرى أعلن نادي الانتاج الحربي عن تعيين أحمد كشري كمدير فني للفريق خلفا لحمادة صدقي.

ويتصدر الهلال ترتيب الدوري السوداني برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن ملاحقه المريخ صاحب نفس الرصيد من النقاط.