وزارة الرياضة المصرية تدعم الأندية بـ42 مليون جنيه

وافق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري على صرف دعم مالي لمختلف الأندية الرياضية على مستوى الجمهورية بقيمة 42 مليون جنيه مصري.

وأكد الوزير على أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص الوزارة على استقرار الأوضاع بكافة الكيانات الرياضية سواء من الناحية المالية أو الإدارية، وبغرض دعم تكثيف أنشطتها المختلفة باعتبارها مؤسسات تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وفنية فضلا عن خدماتها الرياضية.

وأشار الدكتور أشرف صبحي إلى أن الوزارة تعمل في مسارين متوازيين من ناحية الرقابة والتفتيش وضبط الأداء المالي والإداري لمختلف الكيانات الرياضية والشبابية في جميع المحافظات، ومن ناحية أخرى تعمل بحرص على استقرار تلك الكيانات وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية لها لتحقيق أهدافها وتلبية تطلعات وطموحات أعضائها وروادها من مختلف طوائف المجتمع.

وأضاف أنه وجه المعنيين بالوزارة للعمل على مدار الساعة بمتابعة أحوال كافة الأندية ومراكز الشباب ودراسة وتقديم الحلول لأية مشكلات تعيق تنفيذ خططها وبرامجها وأنشطتها سواء ما يتعلق منها بمستوى الممارسة أو المنافسات الرسمية التي تخوضها تلك الأندية، فضلا عن مساندة الأندية للوفاء بالتزاماتها المالية في ظل تراجع إيرادات بعض الهيئات بسبب فيروس كورونا وتداعياته المختلفة.

وذكرت الوزارة عبر موقعها على الإنترنت أن الدعم تضمن مختلف الأندية الرياضية ومنها أندية الأهلي والزمالك والمصري والاتحاد السكندري والسكة وأسوان وطنطا وجميع أندية محافظات الغربية والفيوم وقنا وكفر الشيخ ومطروح والمنوفية والوادي الجديد والمنيا ودمياط وبني سويف والسويس وأسيوط والقليوبية والأقصر والجيزة والإسكندرية والقاهرة والإسماعيلية والبحر الأحمر وشمال سيناء ومطروح وبورسعيد وأسوان والبحيرة والدقهلية وسوهاج والشرقية بإجمالى مبلغ 42 مليون جنيه و95 ألف جنيه لمختلف تلك الأندية.