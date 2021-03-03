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الأهلي المصري يغرم كهربا ويبعده عن الفريق

كهربا
كهربا لاعب الأهلي المصري

الأهلي المصري يغرم كهربا ويبعده عن الفريق

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القاهرة - د ب أ

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أعلن النادي الأهلي المصري لكرة القدم، يوم الأربعاء، عن تغريم لاعبه محمود عبد المنعم "كهربا" مبلغ 200 ألف جنيه مصري، وعدم مشاركته في المباريات لمدة شهر.

ولم يكشف النادي المصري في بيانه عبر موقعه الرسمي، عن الأسباب التي دفعت الجهاز الفني للفريق لاتخاذ القرار، مكتفيا بالإشارة إلى عدم إلتزام اللاعب.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري برصيد 24 نقطة، بفارق سبع نقاط خلف الزمالك متصدر الترتيب، مع وجود مباريات مؤجلة للأهلي.

ويستعد الفريق لمواجهة فيتا كلوب الكونغولي يوم السبت المقبل، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، حيث يحتل الفريق المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد ثلاث نقاط حصدها من الفوز على المريخ السوداني 3 - صفر، والهزيمة أمام سيمبا التنزاني صفر - 1.

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