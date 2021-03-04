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مساعد مورينيو مدرباً للهلال.. وآل الشيخ يتكفل بالصفقة

فورموزينهو في صورة سابقة مع مورينيو

مساعد مورينيو مدرباً للهلال.. وآل الشيخ يتكفل بالصفقة

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العربية. نت

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أعلن نادي الهلال السوداني، يوم الخميس، تعاقده رسميا مع المدرب البرتغالي ريكاردو فورموزينهو، لتولي المسؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفا للصربي زوران مانولوفيتش الذي تمت إقالته مؤخرا.

وقال النادي السوداني في بيان صحافي: حسم نادي الهلال ظهر يوم الخميس ملف التدريب، بعد مشاورات مكثفة تكللت الجهود بالتوصل إلى اتفاق مع المدرب فورموزينهو، الذي سيصل إلى العاصمة الخرطوم خلال الأسبوع القادم.

وأضاف البيان: تكفل تركي آل الشيخ، الرئيس الفخري للنادي، بعقد المدرب وطاقمه المساعد.

بدوره، توجه هشام السوباط، رئيس مجلس إدارة الهلال، بالشكر إلى آل الشيخ، وقال: كل الشكر والعرفان إلى الرئيس الفخري على ما يقوم به من أجل إسعاد الجماهير.

يذكر أن ريكاردو فورموزينهو "64 عاما" عمل مساعدا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينيو في مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين.

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