مورينيو يدعم مدرب الهلال في تجربته الجديدة

وجه البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، رسالة دعم إلى مواطنه ومساعده السابق ريكاردو فورموزينهو، الذي تولى تدريب الهلال السوداني.

وقدم النادي السوداني مدربه الجديد خلال مؤتمر صحافي أقيم، يوم الأربعاء، وتوجه فورموزينهو بالشكر إلى تركي آل الشيخ، الرئيس الفخري للهلال، على دعمه ومنحه فرصة تدريب الفريق، وأبدى سعادته وفخره بتدريب أحد أكبر الأندية في قارة إفريقيا.

علما أن فورموزينهو سبق وعمل مساعدا للمدرب مورينيو في مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين، كما يضم طاقمه المساعد في الهلال عددا من الأفراد الذين عملوا مع مورينيو سابقا في تشيلسي وإنتر ميلان إضافة إلى ريال مدريد.

ووجه مورينيو رسالة دعم إلى طاقمه السابق، وذلك في رد على صورة نشرها فورموزينهو عبر "إنستغرام" عقب توليه تدريب الهلال السوداني، قال خلالها مدرب توتنهام: أتمنى لكم كل التوفيق، وواثق من أنكم ستصبحون أبطالا.

يذكر أن تركي آل الشيخ تكفل بعقد المدرب البرتغالي للهلال السوداني وطاقمه المعاون.