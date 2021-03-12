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الاتحاد الأردني يعترض على إقامة تصفيات المونديال في الكويت

الاتحاد الأردني لكرة القدم
شعار الاتحاد الأردني لكرة القدم

الاتحاد الأردني يعترض على إقامة تصفيات المونديال في الكويت

متابع الغاء المتابعة

العربية. نت

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اعترض الاتحاد الأردني لكرة القدم، يوم الجمعة، على قرار الاتحاد الآسيوي للعبة بمنح الكويت استضافة مباريات المجموعة الثانية التي تضم أستراليا المتصدرة والأردن ونيبال والصين تايبيه.

وقال الاتحاد الأردني في بيان عبر موقعه الرسمي: استقبل الاتحاد الأردني لكرة القدم باستغراب شديد، قرار الاتحاد الآسيوي والمتضمن إقامة المباريات المتبقية من التصفيات المشتركة والمؤهلة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023، بنظام التجمع، في يونيو القادم بدولة الكويت الشقيقة، مع تغيير جدول اللقاءات، خلافاً لما تم إعلانه سابقاً.

وأضاف: يتمسك الاتحاد بحقوقه كافة، وسيتقدم باعتراض رسمي على القرار، لما وجد فيه من تأثير سلبي على مسيرة منتخب النشامى ضمن التصفيات المشتركة، سواء بتغيير جدول المباريات، أو بإمكانية تعريض سلامة اللاعبين للخطر، مع خوض اللقاءات وسط أجواء شديدة الحرارة.

وواصل البيان: ويشدد الاتحاد على عمق العلاقات الوثيقة التي تربطه بنظيره الكويتي، والمساعي المشتركة للارتقاء بكرة القدم في المنطقة، إلا أنه يؤكد في الوقت ذاته، المضي قدماً ضمن القنوات الرسمية، للاعتراض على قرار "الآسيوي"، والسعي الجاد بالدفاع عن حق المنتخب، بخوض التصفيات المشتركة وسط أجواء تحقق العدالة للجميع.

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