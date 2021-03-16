الوحدة الإماراتي يتعاقد مجدداً مع الهولندي تين كات

أعلن نادي الوحدة، المنتمي لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم، التعاقد مرة أخرى مع المدرب الهولندي هينك تين كات يوم الثلاثاء.

ونشر الوحدة في حسابه على "تويتر" صورة لمدربه السابق تين كات وكتب أنه ارتبط معه بعقد جديد حتى يونيو 2022.



وسبق للمدرب تين كات، الذي كان مساعدا لمواطنه فرانك ريكارد مدرب برشلونة السابق عند التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2006، قيادة الوحدة في 2018 و2019 كما عمل كمدرب للجزيرة.



ويحمل تين كات (66 عاما) خبرة في المنطقة العربية إذ عمل أيضا في قطر بينما كان منصبه الأخير كمدرب لنادي اتحاد جدة.



ويحتل الوحدة المركز الثامن، ولم يحقق أي فوز في آخر ثلاث مباريات، في الدوري المحلي هذا الموسم برصيد 29 نقطة من 20 مباراة وبفارق 18 نقطة عن الجزيرة المتصدر.