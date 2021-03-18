تونس تعلن تشكيلة مبدئية لمقابلة ليبيا وغينيا

أعلن منذر الكبير مدرب منتخب تونس لكرة القدم يوم الخميس تشكيلة مبدئية مكونة من 31 لاعبا استعدادا لمواجهتي ليبيا وغينيا الاستوائية في الجولتين الأخيرتين من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا.



وتلعب تونس التي ضمنت تأهلها للنهائيات للمرة 20 في تاريخها في ضيافة ليبيا يوم 25 مارس الجاري قبل مواجهة غينيا الاستوائية بعد ثلاثة أيام على استاد رادس.



ويتصدر منتخب تونس المجموعة العاشرة برصيد 10 نقاط بعد ثلاثة انتصارات وتعادل واحد بينما ياتي منتخب غينيا الاستوائية في المركز الثاني برصيد ست نقاط.



ويحتل منتخب تنزانيا المركز الثالث برصيد أربع نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة عن منتخب ليبيا المتذيل.



وسيغيب علي معلول مدافع أيسر النادي الأهلي المصري عن التشكيلة بسبب الإصابة بينما عاد إلى الفريق محمد علي اليعقوبي مدافع الترجي بعد غياب طويل.



واستدعى مدرب تونس لأول مرة عددا من اللاعبين الجدد بعد تألقهم في صفوف منتخب أقل من 20 عاما الذي بلغ الدور قبل النهائي ببطولة كأس أمم إفريقيا مثل شهاب العبيدي صانع لعب الافريقي وآدم بالأمين مدافع آيك السويدي وسيباستيان تونكتي مهاجم بودو النرويجي وعيسى العيدوني لاعب بوخارست الروماني.





وجاءت التشكيلة الجديدة على النحو التالي.. حراس المرمى: فاروق بن مصطفى (الترجي) وأيمن دحمان (الصفاقسي) وعاطف الدخيلي (الافريقي) ومعز حسن (بريست الفرنسي ).



المدافعون: علي العابدي (أف.سي باريس الفرنسي) وياسين مرياح ومنتصر الطالبي (ريزه سبور التركي) وديلان برون (ميتز الفرنسي) وأيمن بن محمد (لوهافر الفرنسي) وأسامة الحدادي (قاسم باشا التركي) ومحمد دراجر (أولمبياكوس اليوناني) وآدم بالامين (آيك (السويدي) ومحمد علي اليعقوبي (الترجي) ووجدي كشريدة (النجم الساحلي).





لاعبو خط الوسط: إلياس السخيري (كولونيا الألماني) وفرجاني ساسي (الزمالك المصري) ومحمد علي بن رمضان (الترجي) وعيسى العيدوني (بوخارست الروماني) وأنيس بن سليمان (بروندبي الدنمركي) ومحمد أمين بن عمر (النجم الساحلي) وشهاب العبيدي (الافريقي) ومعتز الزدام (فالميريا اللاتفي) وحمزة رفيعة (يوفنتوس الإيطالي) ونعيم السليطي (الاتفاق السعودي) ويوسف المساكني (العربي القطري) وسيف الدين الخاوي (مرسيليا الفرنسي) وسعد بقير (أبها السعودي).

المهاجمون: وهبي الخزري (مونبلييه الفرنسي) وسيباستيان تونكتي (بودو النرويجي) وفراس شواط (الصفاقسي) وسيف الدين الجزيري (الزمالك المصري).

