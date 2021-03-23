إصابة عمر السومة في تدريبات المنتخب السوري

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم بوم الثلاثاء إصابة مهاجمه الدولي عمر السومة خلال تمارين معسكر المنتخب في العاصمة البحرينية المنامة، قبل يومين من الودية التي تجمعه ونظيره البحريني الخميس.

وأكد الاتحاد الوطني للعبة على صفحته الرسمية أن قرار مشاركة السومة مهاجم أهلي جدة أمام البحرين من عدمه، ينتظر الكشف عن حجم الإصابة بعد إجراء الفحوص اللازمة.

كما أشار الاتحاد السوري إلى غياب الثلاثي أحمد الصالح وعلاء الدالي لاعبا العربي الكويتي وعبدالله الشامي لاعب الفحيحيل عن صفوف المنتخب بسبب عدم موافقة أنديتهم على تحريرهم بسبب الإجراءات المتبعة في الكويت للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويلتقي منتخب سوريا في الثلاثين من الشهر الحالي مع نظيره الإيراني وديا في طهران ضمن استعداداته للمباريات المتبقية في منافسات المجموعة الآسيوية الأولى للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس أسيا 2023.

وتتصدر سوريا مجموعتها بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات مقابل 7 نقاط للصين والفلبين و3 نقاط لجزر المالديف، فيما تتذيل غوام القاع من دون نقاط.