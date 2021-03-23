.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إصابة عمر السومة في تدريبات المنتخب السوري

عمر السومة
السومة في مباراة سابقة مع منتخب بلاه

إصابة عمر السومة في تدريبات المنتخب السوري

متابع الغاء المتابعة

المنامة - فرانس برس

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم بوم الثلاثاء إصابة مهاجمه الدولي عمر السومة خلال تمارين معسكر المنتخب في العاصمة البحرينية المنامة، قبل يومين من الودية التي تجمعه ونظيره البحريني الخميس.

وأكد الاتحاد الوطني للعبة على صفحته الرسمية أن قرار مشاركة السومة مهاجم أهلي جدة أمام البحرين من عدمه، ينتظر الكشف عن حجم الإصابة بعد إجراء الفحوص اللازمة.

كما أشار الاتحاد السوري إلى غياب الثلاثي أحمد الصالح وعلاء الدالي لاعبا العربي الكويتي وعبدالله الشامي لاعب الفحيحيل عن صفوف المنتخب بسبب عدم موافقة أنديتهم على تحريرهم بسبب الإجراءات المتبعة في الكويت للحد من تفشي فيروس كورونا.

ويلتقي منتخب سوريا في الثلاثين من الشهر الحالي مع نظيره الإيراني وديا في طهران ضمن استعداداته للمباريات المتبقية في منافسات المجموعة الآسيوية الأولى للتصفيات المزدوجة لكأس العالم 2022 وكأس أسيا 2023.

وتتصدر سوريا مجموعتها بالعلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من خمسة انتصارات مقابل 7 نقاط للصين والفلبين و3 نقاط لجزر المالديف، فيما تتذيل غوام القاع من دون نقاط.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد