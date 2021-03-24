السودان يهزم ساو تومي ويعزز حظوظه

حافظ المنتخب السوداني على أماله في التأهل إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه منتخب ساو تومي 2 - صفر، يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالمجموعة الثالثة من التصفيات.

وتقدم المنتخب السوداني عن طريق محمد عبد الرحمن في الدقيقة 27، قبل أن يعزز سيف مالك تقدم فريقه بالهدف الثاني في الدقيقة 55.

ورفع المنتخب السوداني رصيده إلى تسع نقاط متساويا في الرصيد مع منتخبي غانا وجنوب إفريقيا صاحبي المركز الأول والثاني على الترتيب، والمتفوقين في فارق الأهداف، فيما يبقى منتخب ساو تومي متذيلا لترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.