مصر تتعادل مع كينيا وتخطف بطاقة التأهل

حجز المنتخب المصري بطاقة الصعود إلى كأس أمم إفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، وذلك بعد تعادله 1 - 1 مع نظيره الكيني، يوم الخميس، في الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بالتصفيات.

وتقدم المنتخب المصري في الدقيقة الثانية عن طريق محمد مجدي أفشة، قبل أن يسجل عبد الله حسن هدف التعادل للمنتخب الكيني في الدقيقة 65.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى تسع نقاط في صدارة الترتيب، فيما رفع المنتخب الكيني رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث.

كان منتخب جزر القمر على موعد مع التاريخ، بتأهله للمرة الأولى في تاريخه إلى البطولة، وذلك بعد تعادله السلبي مع ضيفه منتخب توغو، في وقت سابق من اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المجموعة ذاتها.

ورفع منتخب جزر القمر رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة، ليتأهل إلى النهائيات، مع تبقي مباراة أمام منتخب مصر يوم الاثنين المقبل لحسم صدارة المجموعة.

على الجانب الآخر، يتذيل منتخب توغو ترتيب المجموعة برصيد نقطتين.

يذكر أن بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 كانت قد تم تأجيلها إلى مطلع العام المقبل، بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.