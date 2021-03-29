الإمارات تكتسح الهند بسداسية

اكتسح المنتخب الإماراتي نظيره الهندي 6 - صفر، يوم الاثنين، في مباراة ودية دولية استعدادا لاستئناف التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 في يونيو المقبل.

وتقدم المنتخب الإماراتي في الدقيقة 12 عن طريق علي مبخوت، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 32.

وفي الدقيقة 60 سجل مبخوت الهدف الثالث له ولفريقه، قبل أن يضيف خليل إبراهيم الهدف الرابع بعد ذلك بأربع دقائق.

وسجل فابيو ليما الهدف الخامس للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 71، قبل أن يختتم سيباستيان تيجالي سداسية فريقه في الدقيقة 84.

ويحتل المنتخب الإمارات المركز الرابع في المجموعة السادسة بالتصفيات، والتي تضم كلا من فيتنام وماليزيا وتايلاند واندونسيا، فيما يتواجد منتخب الهند في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات قطر وعمان وأفغانستان وبنغلاديش.