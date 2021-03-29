صلاح .. ثاني هدافي منتخب مصر عبر التاريخ

‬أصبح محمد صلاح ثاني أفضل هداف في تاريخ منتخب مصر بعد أن سجل هدفين خلال الفوز 4-صفر على جزر القمر في القاهرة، كما ارتدى شارة القيادة لأول مرة في ختام تصفيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم 2022 يوم الاثنين.



وسجل صلاح نجم ليفربول الهدفين الثالث والرابع بعد أن هز محمد النني ومحمد شريف الشباك ليرفع رصيده إلى 45 هدفا في 69 مباراة دولية متجاوزا رقم الراحل حسن الشاذلي وخلفه محمد أبو تريكة الذي سجل 38 هدفاً، فيما يبقى حسام حسن الهداف التاريخي لمصر برصيد 68 هدفا،



ودخل الفريقان مباراة يوم الاثنين بعد ضمان التأهل للنهائيات في الكاميرون وحسمت مصر الصدارة في وقت سابق وضمنت الانتصار سريعا بتسجيل رباعية في الشوط الأول.



وبات صلاح أكبر هدافي فريقه ليفربول الإنجليزي في بطولة دوري أبطال أوروبا أواخر العام الماضي بعدما سجل هدفه رقم 22 ليتفوق على أسطورة النادي السابق ستيفن جيرارد.