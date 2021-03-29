مصر تهزم جزر القمر برباعية.. وثنائية لصلاح

اختتم منتخب مصر مشواره في المجموعة السابعة بتصفيات أمم إفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل، بالفوز 4 - صفر على منتخب جزر القمر في المباراة التي أقيمت بينهما يوم الاثنين على ملعب استاد القاهرة بالعاصمة المصرية، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

وتقدم المنتخب المصري في الدقيقة 15 عن طريق محمد النني، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 17، فيما سجل محمد صلاح الهدفين الثالث والرابع في الدقيقتين 21 و25.

ورفع منتخب مصر، الذي كان قد ضمن تأهله للنهائيات في الجولة الماضية، رصيده إلى 12 نقطة في صدارة ترتيب المجموعة السابعة، بفارق ثلاث نقاط عن منتخب جزر القمر صاحب المركز الثاني والذي حسم تأهله إلى النهائيات هو الآخر.

وفي مباراة أخرى بالمجموعة ذاتها، فاز منتخب كينيا على مضيفه منتخب توغو 2 - 1.

وتقدم المنتخب الكيني عن طريق حسن عبد الله في الدقيقة 32، قبل أن يضيف مسعود جمعة الهدف الثاني في الدقيقة 65 من ضربة جزاء، فيما سجل هنريتسي اينفول الهدف الوحيد لمنتخب توجو من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع منتخب كينيا رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد منتخب توغو عند نقطتين في المركز الرابع والأخير.