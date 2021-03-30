موريتانيا تتأهل إلى أمم إفريقيا للمرة الثانية توالياً

تأهلت موريتانيا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، بعدما أحرز أبوباكار كامارا هدف الفوز 1-صفر لمنتخب بلاده خارج الديار على إفريقيا الوسطى ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة يوم الثلاثاء.



ورفعت موريتانيا، التي شاركت في نسخة مصر 2019، رصيدها إلى تسع نقاط في المركز الثاني، لتنضم لمنتخب المغرب الذي تأهل بالفعل للنهائيات قبل استضافة بوروندي في وقت لاحق.



وتتذيل إفريقيا الوسطى المجموعة بأربع نقاط من ست مباريات، مقابل خمس نقاط لبوروندي من خمس مباريات.



وجاء هدف كامارا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.



وباتت موريتانيا المنتخب 21 الذي يتأهل للنهائيات، بعد خطف إثيوبيا البطاقة الثانية عن المجموعة 11 رغم خسارتها 3-1 أمام مضيفتها ساحل العاجل متصدرة المجموعة.