.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

موريتانيا تتأهل إلى أمم إفريقيا للمرة الثانية توالياً

المنتخب الموريتاني كان قد سجل مشاركة تاريخية في نسخة 2019

موريتانيا تتأهل إلى أمم إفريقيا للمرة الثانية توالياً

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - رويترز

نشر في: آخر تحديث:

تأهلت موريتانيا إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي، بعدما أحرز أبوباكار كامارا هدف الفوز 1-صفر لمنتخب بلاده خارج الديار على إفريقيا الوسطى ضمن الجولة الأخيرة للمجموعة الخامسة يوم الثلاثاء.

ورفعت موريتانيا، التي شاركت في نسخة مصر 2019، رصيدها إلى تسع نقاط في المركز الثاني، لتنضم لمنتخب المغرب الذي تأهل بالفعل للنهائيات قبل استضافة بوروندي في وقت لاحق.

وتتذيل إفريقيا الوسطى المجموعة بأربع نقاط من ست مباريات، مقابل خمس نقاط لبوروندي من خمس مباريات.

وجاء هدف كامارا في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وباتت موريتانيا المنتخب 21 الذي يتأهل للنهائيات، بعد خطف إثيوبيا البطاقة الثانية عن المجموعة 11 رغم خسارتها 3-1 أمام مضيفتها ساحل العاجل متصدرة المجموعة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة شاهد اللحظات الأولى لتحريك سفينة السويس العالقة
بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس بالصور.. قصة الكراكة التي أنقذت السفينة الجانحة بالسويس
نقل انتصار الشراح إلى نقل انتصار الشراح إلى "العناية".. نقص أوكسجين وتلوث دم
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
أول مواجهة بين أول مواجهة بين "سيدة قطار سوهاج" وابنها "العاق"

قبل أن تذهب

كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟
كيف سقطت مدينة بالما في موزمبيق على يد داعش؟

اكتشف المزيد