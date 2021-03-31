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كهربا يعتذر للأهلي المصري.. ويعود إلى التدريبات

كهربا
الأهلي أوقف كهربا مطلع الشهر الجاري

كهربا يعتذر للأهلي المصري.. ويعود إلى التدريبات

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العربية.نت

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أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري يوم الأربعاء أن محمود عبد المنعم "كهربا" لاعب الفريق الأول لكرة القدم سيعود إلى تدريبات الفريق، بعد المباراة المقررة أمام المريخ السوداني يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وأوضح سيد عبد الحفيظ أن كهربا تقدم الأربعاء باعتذار رسمي إلى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، ومدير الكرة وزملائه اللاعبين في حضور الجهاز الفني قبل انطلاق المران .

وأدى كهربا برنامجا تأهيليا منفردا خلال فترة الإيقاف، وذلك للحفاظ على لياقته البدنية تمهيدا لعودته إلى التدريبات عقب عودة الفريق من السودان.

وكان الأهلي قد أعلن في الثالث من مارس الجاري عن تغريم كهربا 200 ألف جنيه مصري، وعدم مشاركته في المباريات لمدة شهر، دون الكشف عن الأسباب التي دفعت الجهاز الفني للفريق لاتخاذ القرار، حيث اكتفى بالإشارة إلى عدم التزام اللاعب.

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