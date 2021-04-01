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إلغاء الدوري العُماني بسبب فيروس كورونا

منافسات سابقة في الدوري العماني

إلغاء الدوري العُماني بسبب فيروس كورونا

متابع الغاء المتابعة

مسقط - أ ف ب

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أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم الخميس إلغاء الدوري الممتاز للموسم الحالي، في إطار الإجراءات الاحترازية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا.

وهذا أول قرار بإلغاء مسابقة رياضية جراء انتشار جائحة كوفيد-19 في العام 2021.

وأعلن الاتحاد في بيان في أعقاب اجتماع طارئ لمجلس إدارته الخميس أنه قرر إلغاء دوري عمانتل، دوري الدرجة الأولى، ودوري كرة القدم النسائي للصالات للموسم الرياضي الحالي.

وأضاف: القرار جاء سعياً إلى المحافظة على سلامة جميع الرياضيين، نظراً للوضع الصحي السائد حالياً بالسلطنة، والدواعي المترتبة على استمرار تفشي وزيادة عدد المصابين بكوفيد-19.

وأشار إلى أن المجلس رأى أنه في حالة تأجيل مسابقات هذه الموسم للنشاط المحلي سوف يترتب عليه تداخل في روزنامة مسابقات الموسم المقبل وكذلك المشاركات الخارجية للمنتخبات، وعليه ان اتخاذ القرار بالإلغاء.

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