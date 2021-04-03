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الجزيرة يهزم الوصل وينتزع صدارة الدوري الإماراتي

الجزيرة
الجزيرة رفع رصيده إلى 50 نقطة

الجزيرة يهزم الوصل وينتزع صدارة الدوري الإماراتي

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العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

انتزع فريق الجزيرة صدارة دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه الوصل 3 – 2 يوم السبت في الجولة الثالثة والعشرين من المسابقة والتي شهدت تعادل بني ياس مع الشارقة 1-1.

وسجل أهداف الجزيرة هويغلو نيريس، لاعب الوصل، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 13 وعلي مبخوت في الدقيقة 32 وميلوس كوزانفويتش في الدقيقة 69، فيما سجل هدفي الوصل فابيو دي ليما في الدقيقتين 22 و65.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 50 نقطة في صدارة الترتيب، وتوقف رصيد الوصل عند 34 نقطة في المركز التاسع.

وتعادل بني ياس مع الشارقة 1-1، إذ تقدم بني ياس بهدف سجله جواو بيدرو في الدقيقة 23 من ركلة جزاء وتعادل الشارقة بهدف سجله كايو لوكاس فيرنانديز في الدقيقة 41.

ورفع بني ياس رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني، كما رفع الشارقة رصيده إلى 42 نقطة في المركز الرابع.

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