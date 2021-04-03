هدف قاتل يمنح الأهلي بطاقة التأهل إلى ربع النهائي

تعافى الأهلي المصري حامل اللقب بعد التأخر بهدفين أمام مضيفه المريخ السوداني وتعادل 2-2 ليضمن التأهل إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم يوم السبت.



وتقدم المريخ بهدفين بعد مرور 36 دقيقة عن طريق رمضان عجب وسيف الدين مالك (تيري) لكن الأهلي أدرك التعادل بالتسجيل مرتين في آخر عشر دقائق بواسطة بدر بانون من ركلة جزاء وياسر إبراهيم.



ورغم أن الأهلي ضمن التأهل، فإن آماله تلاشت في تصدر المجموعة الأولى، حيث ضمن سيمبا التنزاني البقاء على القمة بعد الفوز 4-1 على فيتا كلوب ممثل الكونغو الديمقراطية.



ولدى الأهلي ثماني نقاط من خمس مباريات، وبفارق خمس نقاط عن سيمبا قبل مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة. ويملك فيتا كلوب أربع نقاط بينما يتذيل المريخ المجموعة بنقطتين ودون أي فوز.