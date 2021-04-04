الزمالك يقرر إيقاف إمام عاشور.. ويحوله إلى فريق الشباب

قرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون إٕيقاف إمام عاشور لاعب وسط الفريق وتحويله للتدريب مع فريق الشباب بالنادي نظرا لما بدر منه في مباراة الفريق أمام مولودية الجزائر.

وذكر نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي يوم الأحد أن باتريس كارتيرون المدير الفني قرر إيقاف اللاعب دون تحديد المدة الزمنية للإيقاف، ولم يكشف النادي عن سبب الإيقاف لكن اللاعب لم يشارك في مواجهة مولودية الجزائر.

ووصلت بعثة الزمالك إلى القاهرة عائدة من الجزائر بعد خوض مباراة المولودية في دوري أبطال إفريقيا.

وفاز الزمالك على مولودية الجزائر بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب 5 يوليو في الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.