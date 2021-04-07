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خربين يقود الوحدة الإماراتي إلى مجموعات دوري الأبطال

لقطة الهدف الأول لخربين

خربين يقود الوحدة الإماراتي إلى مجموعات دوري الأبطال

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أبوظبي - د ب أ

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تأهل الوحدة الإماراتي إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا لكرة القدم، بعد فوزه على ضيفه الزوراء العراقي 2 - 1، اليوم الأربعاء، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لدور المجموعات من المسابقة.

وتقدم الزوراء عن طريق علاء عبد الزهرة في الدقيقة 46، قبل أن يدرك السوري عمر خربين التعادل للوحدة في الدقيقة 62.

وفي الدقيقة 78 أضاف خليل الحمادي الهدف الثاني للوحدة، ليمنح فريقه بطاقة العبور لدور المجموعات.

وعقب تأهل الوحدة لدور المجموعات، سيتواجد في المجموعة الخامسة إلى جانب أندية بيرسبوليس الإيراني والريان القطري وجوا الهندي.

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