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الزمالك يودع دوري أبطال إفريقيا مبكراً

الزمالك الترجي
من مباراة سابقة بين الزمالك والترجي

الزمالك يودع دوري أبطال إفريقيا مبكراً

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العربية.نت

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ودع الزمالك وصيف بطل الموسم الماضي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم مبكرا رغم فوزه 4-1 على تينغيت بعد تعادل المتصدر الترجي 1-1 مع ضيفه مولودية الجزائر في تونس يوم السبت.

وكان الفريق المصري ينتظر هدية من الترجي بالفوز على ضيفه الجزائري وتقدم بطل تونس بالفعل بتشكيلة بديلة حتى الدقيقة 68 حين تعادل عبد النور بلخير ليقود فريقه للتأهل لدور الثمانية في ختام جولات المجموعة الرابعة.

وضمن الترجي الصدارة في وقت سابق ويملك 11 نقطة مقابل تسع نقاط لمولودية الجزائر وثماني نقاط للزمالك وتذيل تينجيت السنغالي الترتيب بأربع نقاط.

ودفع الزمالك ثمن خسارتين متتاليتين من الترجي لكنه أحيى فرصه بالفوز خارج أرضه على مولودية الجزائر في الجولة الماضية قبل أن يترك مصيره بين أيدي الترجي الذي أراح العديد من عناصره الأساسية في الجولة الأخيرة.

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