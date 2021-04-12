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عملية جراحية تنهي موسم المصري تريزيغيه

صلاح تريزيغيه أستون فيلا ليفربول
تريزيغيه خرج من مباراة ليفربول مصاباً

عملية جراحية تنهي موسم المصري تريزيغيه

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العربية.نت

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كشف أستون فيلا المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الاثنين أن الجناح محمود حسن (تريزيغيه) سيغيب لفترة عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة بالركبة تتطلب الخضوع لجراحة.

وأصيب لاعب منتخب مصر (26 عاما)، الذي خاض 21 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، في أربطة الركبة خلال الهزيمة 2-1 من ليفربول في الدوري يوم السبت.

وقال النادي في بيان: سيخضع تريزيغيه لجراحة قبل بدء فترة التأهيل ويتمنى الجميع في أستون فيلا لتريزيجيه التعافي الكامل والسريع.

ويستضيف فيلا، صاحب المركز 11 برصيد 44 نقطة من 30 مباراة، المتصدر مانشستر سيتي في المباراة المقبلة يوم 21 أبريل الجاري.

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