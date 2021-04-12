لاعبو مولودية الجزائر يقاطعون التدريبات

أعلن مولودية الجزائر المنافس في دوري المحترفين المحلي لكرة القدم مقاطعة اللاعبين للتدريبات مساء يوم الاثنين احتجاجا على تأخر مستحقاتهم المالية.

وقال النادي إن رئيسه عبد الناصر ألماس اجتمع مع اللاعبين لاقناعهم بالعدول عن قرار الاضراب.



وأضاف أن مجلس الادارة سيعلن عن مدرب جديد خلال الساعات القليلة المقبلة لخلافة عبد القادر عمراني الذي استقال من منصبه. وغادر عمراني ومساعده لطفي عمروش النادي رسميا وذكرت تقارير لوسائل إعلام محلية أن الفرنسي جوزيه أنيغو يقترب من تدريب مولودية الجزائر.



ويحتل المولودية المركز 11 في الدوري الجزائري برصيد 25 نقطة من 16 مباراة متأخرا بفارق 11 نقطة عن وفاق سطيف المتصدر الذي لعب 17 مباراة.



كما تأهل الفريق إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا.

