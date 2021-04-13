الاتحاد المصري يوقف عاشور و5 من ناشئي الزمالك

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الثلاثاء إيقاف إمام عاشور لاعب الزمالك 12 مباراة مع تغريمه، فضلا عن إيقاف خمسة لاعبين آخرين ثماني مباريات إلى جانب الغرامة أيضا لكل منهم.



وقال الاتحاد في بيان: تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات لجنة الانضباط الواجبة في واقعة الفيديو المنتشر لعدد من لاعبي الزمالك بالفريق مواليد 1999. وتضمنت العقوبات إيقاف إمام عاشور 12 مباراة وغرامة مالية قدرها 200 ألف جنيه (12745‭ ‬دولارا). إضافة إلى إيقاف خمسة ناشئين آخرين ثماني مباريات و100 ألف جنيه غرامة مالية لكل منهم.



كما تلقى الاتحاد أيضا طلبا من نادي الزمالك بالاستئناف الذي يوقف تنفيذ القرار حتى يتم النظر فيه. وأوضح الاتحاد أن لجنة الاستئناف من حقها اعتماد العقوبة أو تعديلها أو إلغائها.



وكان فيديو قد انتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي للاعبي الزمالك بقيادة عاشور يسبون الأهلي وعددا من مسؤوليه السابقين والحاليين أثناء الاحتفال بالتتويج بلقب الدوري.



وفي المقابل احتفل الأهلي بالتتويج باللقب أيضا بعد فوزه على الزمالك في آخر مباريات الموسم وتفوقه في المواجهات المباشرة، بينما يتفوق الزمالك في فارق الأهداف، لكن الاتحاد لم يحسم أمر اللقب بعد.