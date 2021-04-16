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تشافي: النصر فريق مميز وقوي

تشافي
تشافي مدرب السد القطري

تشافي: النصر فريق مميز وقوي

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الرياض - د ب أ

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اعترف الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق السد القطري، بصعوبة مباراته المقبلة أمام النصر السعودي، والمقرر لها السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الرابعة بدوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال تشافي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه، يوم الجمعة: أعرف النصر جيدا، هو فريق مميز وينافس بقوة، صحيح أنه غير مدربه لكنه فريق قوي في مجموعة صعبة.

وبالحديث عن إصابة بعض اللاعبين في النصر بفيروس كورونا أضاف المدرب الإسباني: هذه المرة الأولى التي أسمع بها أن بعض لاعبي النصر أصيبوا بكورونا، أتمنى أن يتعافى الجميع وهذا أمر محزن جدا.

وتابع: هذا لن يغير شيئا على أرض الواقع، نحن نستعد بشكل جيد للمباراة، وسندخل المواجهة بكل قوة لتحقيق الفوز، والمباراة لن تكون سهلة على الفريقين.

وتضم المجموعة الرابعة أندية النصر السعودي والسد القطري وفولاد الإيراني والوحدات الأردني.

يذكر أن السعودية تستضيف مباريات تلك المجموعة، وذلك بعدما قرر الاتحاد الآسيوي إقامة دور المجموعات بنظام التجمع في كل مجموعة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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