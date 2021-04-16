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حسام البدري: علاقتي بمحمد صلاح جيدة

البدري وصلاح في تدريبات سابقة للمنتخب المصري

حسام البدري: علاقتي بمحمد صلاح جيدة

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القاهرة - د ب أ

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قال حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم إن علاقته جيدة ورائعة مع نجوم المنتخب وعلى رأسهم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

وقال البدري في تصريحات لإذاعة "الشباب والرياضة" المصرية يوم الجمعة : إن ما يتردد عن أنني لا أجيد التعامل مع النجوم غير صحيح بالمرة.

وأضاف: تاريخي كله مع النجوم، ودربت الأهلي والمنتخب والمريخ السوداني، وعلاقتي قوية بكل اللاعبين، أحرص على التواصل مع محمد صلاح بشكل مستمر، وتابعت إجراء محمود تريزيغيه لجراحة الرباط الصليبي الخميس، وغيابه عن المنتخب المصري الفترة المقبلة خسارة كبيرة.

وعن مشاركات المنتخب، قال البدري: منتخب مصر سيخوض مباراة ودية مع فريق أفريقي قبل مواجهة أنغولا والغابون في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، وخاطبنا أكثر من دولة لتنظيم هذه المباراة، ومتفائل بشدة بشأن تواجد منتخب مصر في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وتحدث البدري عن تجربته في نادي بيراميدز المصري، قائلا إنه يشعر بالندم إزاء هذه التجربة كونها أغضبت جماهير الأهلي منه، وأضاف: لن يستطيع أحد المزايدة على حبي للأهلي وتاريخي معه، فقد رفضت عروضا كبيرة من أجل القلعة الحمراء ولن أفصح عنها، وأضاف: الأهلي بيتي، وحياتي كلها قضيتها بين جدرانه.

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