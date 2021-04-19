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المنتخب المصري يمنح شارة القيادة إلى محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري

المنتخب المصري يمنح شارة القيادة إلى محمد صلاح

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القاهرة - د ب أ

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قرر حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم منح شارة قيادة الفريق إلى محمد صلاح جناح ليفربول الإنجليزي.

وذكر اتحاد الكرة المصري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يوم الاثنين، أن هذا القرار جاء بعد إبلاغ المدير الفني حسام البدري اللاعبين الذين يسبقون صلاح في الأقدمية والذين ساندوا هذه الخطوة.

ويرى البدري أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى استقرار وثبات في بعض الأمور ومنها شارة القيادة.

ويسعى الجهاز الفني والإداري إلى ترتيب الأمور في الفترة القادمة لتحقيق حلم المصريين وجماهير الكرة في التأهل إلى كأس العالم 2022.

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