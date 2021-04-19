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ثنائية محمد شريف تمنح الأهلي الفوز على الزمالك

محمد شريف الأهلي
شريف محتفلاً بعد تسجيل الهدف الأول

ثنائية محمد شريف تمنح الأهلي الفوز على الزمالك

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العربية.نت

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استأنف الأهلي رحلة الدفاع عن لقبه في الدوري المصري لكرة القدم بفوز ثمين 2 - 1 على منافسه التقليدي الزمالك يوم الأحد في المباراة المؤجلة بينهما من المرحلة الرابعة للمسابقة.

وجاءت الأهداف الثلاثة للمباراة في الشوط الأول إذ سجل محمد شريف هدفي الأهلي في الدقيقتين 21 و35 ، وسجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك في الدقيقة 31 ، علماً بأن محمود علاء أهدر ضربة جزاء للزمالك في الدقيقة 64 .

ورفع الأهلي رصيده إلى 30 نقطة من 12 مباراة ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول المسابقة بفارق ثلاث نقاط خلف الزمالك الذي خاض 15 مباراة في المسابقة حتى الآن.

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