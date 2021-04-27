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مواجهات مثيرة في بطولة كأس العرب

كأس العرب
القرعة أوقعت الجزائر ومصر في مجموعة واحدة

مواجهات مثيرة في بطولة كأس العرب

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العربية.نت

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أسفرت قرعة بطولة كأس العرب لكرة القدم التي جرت يوم الثلاثاء عن مواجهات غاية في الإثارة، إذ سيلعب المنتخب المغربي مع نظيره السعودي، والجزائر أمام مصر في مجموعة واحدة.

وضمت المجموعة الأولى منتخبات قطر والعراق والفائز من مواجهة عمان مع الصومال والفائز من مواجهة البحرين مع الكويت بالتصفيات.

وضمت المجموعة الثانية منتخبات تونس والإمارات وسوريا والفائز من مواجهة موريتانيا مع اليمن.

أما المجموعة الثالثة فضمت منتخبات المغرب والسعودية والفائز من مواجهة الأردن مع جنوب السودان والفائز من مواجهة فلسطين مع جزر القمر بالتصفيات.

وشملت المجموعة الرابعة منتخبات الجزائر ومصر والفائز من مواجهة لبنان مع جيبوتي والفائز من مواجهة ليبيا مع السودان بالتصفيات.

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