الجزيرة يتوج بلقب الدوري الإماراتي للمرة الثالثة

حسم الجزيرة لقب دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم بفوزه 3-1 على ضيفه خورفكان في الجولة الأخيرة للمسابقة يوم الثلاثاء.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 57 نقطة من 26 مباراة، بصرف النظر عن نتيجة مباراة بني ياس ملاحقه المباشر مع ضيفه الوحدة، نظرا لأن الفوز كان يكفي الجزيرة للتتويج بلقبه الثالث في تاريخ البطولة.

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وسجل ثلاثية الجزيرة عمر تراوري في الدقيقة العاشرة والهداف علي مبخوت بعد مرور نصف ساعة من البداية، وجعل تراوري النتيجة 3-صفر في الدقيقة 56، قبل أن يقلص خلفان النوبي الفارق لخورفكان في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

واستكمل الجزيرة المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 36 بعد طرد صانع اللعب خلفان مبارك ببطاقة مباشرة.