الزمالك يهزم إنبي بثلاثية في الدوري المصري

فاز الزمالك على ضيفه إنبي 3 - 1، يوم الجمعة، ضمن منافسات المرحلة 22 من الدوري المصري لكرة القدم.

وتقدم الزمالك في الدقيقة الثالثة عن طريق يوسف أوباما، قبل أن يدرك رامي صبري قائد إنبي التعادل لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 29.

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وفي الدقيقة 35 سجل المغربي أشرف بن شرقي الهدف الثاني للزمالك، قبل أن يضيف محمود علاء الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع الزمالك رصيده إلى 47 نقطة في صدارة الترتيب، بعد خوضه 22 مباراة، بفارق سبع نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي خاض 19 مباراة.

على الجانب الآخر تجمد رصيد إنبي عند 28 نقطة في المركز التاسع.