الأهلي المصري يتجاوز ماميلودي صن داونز بصعوبة

فاز الأهلي المصري حامل اللقب 2-صفر بشق الأنفس على ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم في القاهرة يوم السبت.



وسجل طاهر محمد طاهر الهدف الأول بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 23، وأضاف البديل صلاح محسن الهدف الثاني في الدقيقة 89.



ورغم أن النتيجة تبدو مريحة في مواجهة متكررة بين الفريقين للموسم الثالث على التوالي، لكن صن داونز كان الأكثر سيطرة على الكرة خاصة في الشوط الثاني وصنع العديد من الفرص الخطيرة.



وانتصر بيتسو موسيماني مدرب الأهلي بذلك على فريقه السابق قبل أن يلعب الفريقان يوم السبت المقبل على بطاقة الظهور في الدور قبل النهائي ومواجهة الترجي التونسي أو شباب بلوزداد الجزائري، إذ فاز الأخير 2-صفر على أرضه ذهابا يوم السبت.

مادة اعلانية