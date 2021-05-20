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الاتحاد الدولي يفتح تحقيقاً في وفاة الملاكم الأردني صويصات

راشد صويصات

الاتحاد الدولي يفتح تحقيقاً في وفاة الملاكم الأردني صويصات

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عمان - رويترز

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بدأ الاتحاد الدولي للملاكمة تحقيقا مستقلا في وفاة الملاكم الأردني الصاعد راشد صويصات الذي فارق الحياة الشهر الماضي متأثرا بإصابة في الرأس تعرض لها خلال بطولة العالم للشباب في بولندا.

ونقل صويصات (19 عاما) إلى مستشفى حيث خضع لجراحة عاجلة عقب سقوطه في الجولة الثالثة في مواجهة ضد الاستوني أنطون فينوغرادوف في وزن تحت 81 كيلوغراما. وتوفي في المستشفى بعد أكثر من أسبوع.

وذكر الاتحاد في بيان يوم الخميس أن فينسن غريمو رئيس قسم الطب الرياضي بمستشفى جامعة لوزان سيقود التحقيق.

وقال غريمو: أنا سعيد بتقديم الدعم للاتحاد في هذه القضية، مهامي المحددة كخبير مستقل المساعدة في توضيح الملابسات الدقيقة لوفاة الملاكم ومراجعة البروتوكولات والعلاج الذي أعقب الحادث.

وسيراجع ظروف مشاركة راشد في المسابقة وماضيه الطبي وإصاباته وطرق العلاج والبروتوكولات التالية.

وقال عمر كريمليف رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة: الاتحاد عازم على التعلم من كل درس محتمل من الوفاة المأساوية لراشد.

وتابع: قطعت الملاكمة خطوات هائلة في مجال السلامة ونحن محظوظون بأن هذا النوع من الإصابات نادر للغاية في رياضتنا.

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