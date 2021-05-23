موسيماني يبدأ رحلة البحث عن بطولته الرابعة مع الأهلي

بدأ المدرب بيتسو موسيماني القادم من جنوب إفريقيا، رحلة البحث عن لقبه الرابع مع الأهلي المصري الذي تولى قيادة جهازه الفني في أول أكتوبر الماضي.

وخلال هذه الفترة توج موسيماني مع الأهلي بألقاب دوري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية.

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وسيتوجه الأهلي خلال الساعات القادمة إلى العاصمة القطرية الدوحة استعدادا لمواجهة نهضة بركان المغربي في مباراة السوبر الافريقية يوم الجمعة المقبل.

وقال موسيماني عقب الفوز على فريقه السابق ماميلودي صن داونز والتأهل لقبل نهائي دوري الأبطال السبت: أغلقت صفحة مباراة صن داونز وأفكر حاليا في مباراة السوبر الإفريقية ولا أشغل ذهني بمن سنواجه في قبل النهائي.

وسيلتقي الأهلي في قبل النهائي لدوري الابطال مع الترجي التونسي الذي تأهل لهذا الدور بالفوز على شباب بلوزداد الجزائري بركلات الترجيح بعد أن تعادل الفريقان 2-2 في إجمالي مباراتي الذهاب والإياب بدور الثمانية.

وخاطب موسيماني جماهير الأهلي قائلا: أشكركم على الدعم وأطالبكم بالصبر حتى نحقق شيئا. وقد توجنا معا بلقب دوري أبطال إفريقيا العام الماضي واليوم وصلنا لقبل نهائي البطولة ونركز حاليا على كأس السوبر الإفريقية.