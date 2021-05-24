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فوز ساحق للمنتخب الإماراتي على الأردن

علي مبخوت خلال مباراة الإمارات والأردن

فوز ساحق للمنتخب الإماراتي على الأردن

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دبي - د ب أ

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فاز المنتخب الإماراتي على نظيره الأردني 5 - 1، يوم الاثنين، في مباراة دولية ودية استعدادا لاستئناف تصفيات كأس العالم 2022 وكأس أمم آسيا 2023 لكرة القدم.

سجل أهداف المنتخب الإماراتي كل من علي مبخوت (هاتريك) وخليل إبراهيم وكايو كانيدو، فيما سجل عدي الصيفي هدف الأردن الوحيد.

ويلعب المنتخب الإماراتي في المجموعة السابعة بالتصفيات، حيث يحتل المركز الرابع (قبل الأخير) برصيد ست نقاط، بفارق خمس نقاط خلف المتصدر فيتنام وثلاث نقاط خلف ماليزيا الوصيف ونقطتين خلف منتخب تايلاند صاحب المركز الثالث، فيما يتذيل منتخب إندونيسيا الترتيب بدون رصيد من النقاط.

على الجانب الآخر يحتل منتخب الأردن المركز الثالث في المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط بفارق الأهداف خلف المنتخب الكويتي صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين خلف المتصدر منتخب أستراليا، فيما يحتل منتخب نيبال المركز الثالث برصيد ثلاث نقاط ويتذيل منتخب تايوان الترتيب بدون رصيد من النقاط.

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