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لاعب مانشستر يونايتد: تبعت قلبي.. واخترت تونس

مانشستر يونايتد حنبعل
المجبري يحمل الجنسية الفرنسية

لاعب مانشستر يونايتد: تبعت قلبي.. واخترت تونس

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العربية.نت

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أكد حنبعل المجبري لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي يوم الأحد أنه اتبع قلبه في اتخاذ قرار اللعب بألوان منتخب تونس رغم أنه يحمل الجنسية الفرنسية.

وقرر المجبري (18 عاما) المولود في فرنسا لأبوين تونسيين والمدافع عمر الرقيق لاعب أرسنال (20 عاما) الذي يحمل الجنسية الهولندية اللعب بألوان نسور قرطاج.

وقال المجبري لدى تقديمه لوسائل الإعلام في مؤتمر صحافي: فكرت كثيرا مع عائلتي قبل الاختيار.. واتبعت قلبي، لم يكن اختيارا رياضيا بقدر ما هو اختيار قلب.

وتابع قوله: سعيد بالحفاوة التي وجدتها بالانضمام للمنتخب التونسي وأتطلع للاندماج بسرعة في المجموعة وأتوقع مساعدة الجميع.

من جهته قال الرقيق: سعيد وفخور بالانتماء الى المنتخب التونسي وآمل في تحقيق نتائج جيدة، أعتقد أنه بفضل الجيل الجديد من اللاعبين نستطيع تحقيق أشياء جيدة في المستقبل.

وستلعب تونس ثلاث مباريات ودية ضد منتخبات الكونغو الديمقراطية والجزائر ومالي في يونيو المقبل، إذ تستعد لبداية التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 إذ تنافس ضمن المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات زامبيا وغينيا الاستوائية وموريتانيا.

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