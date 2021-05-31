.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

منتخب السودان يتلقى أخباراً سارة من نجم الدوري الأميركي

هاني مختار

منتخب السودان يتلقى أخباراً سارة من نجم الدوري الأميركي

متابع الغاء المتابعة

دبي - عبدالملك الجزولي

نشر في: آخر تحديث:

تلقى المنتخب السوداني الأول أنباء سارة، يوم الاثنين، بعدما أعلن هاني مختار، نجم ناشفيل الأميركي، موافقته على الانضمام إلى قائمته في أول مناسبة دولية.

ويلعب صاحب الـ "26 عاما" في منافسات الدوري الأميركي منذ يناير الماضي، بعدما خاض تجارب مختلفة في أوروبا، بداية من الدوري الألماني مع هيرتا برلين، ثم بنفيكا البرتغالي، وسالزبورغ النمساوي إضافة إلى بروندبي الدنماركي قبل ارتداء قميص ناشفيل الأميركي.

هاني مثل المنتخبات الألمانية
هاني مثل المنتخبات الألمانية

وقال اللاعب الذي مثل المنتخبات الألمانية في المراحل السنية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": للأسف في هذه الأوقات العصيبة والتي تحف بمخاطر وباء كورونا، يصعب السفر من مكان إلى آخر، ولكنني أعدكم بأن انضم إلى المنتخب الوطني وارتداء الشعار والمشاركة في المحافل الدولية المقبلة.

وكان المنتخب السوداني قد تأهل إلى كأس الأمم الإفريقية المقبلة، ويسعى اتحاد كرة القدم إلى دعم صفوف المنتخب باللاعبين المحترفين في الخارج، ومن المتوقع أن تشهد القائمة استدعاء أكثر من اسم محترف للاستحقاق القاري المقبل.

وأحرز صانع الألعاب السوداني 8 أهداف في مختلف المنافسات الأميركية خلال 24 مباراة خاضها مع ناشفيل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟ 6 علاجات منزلية.. كيف تتحكم في الكوابيس؟
أوراق خضراء تحمل السر لـ أوراق خضراء تحمل السر لـ"صحة حديدية"
الأكثر قراءة
اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة اكتشاف 7 حالات فطر أسود في مصر.. جراحات لإزالة أجزاء مصابة
طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية طريقة وشروط سفر المصريين الراغبين في العودة إلى السعودية
بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية بعد نشره فيديو فاضحاً.. القبض على سائح برازيلي تحرش بمصرية
خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة! خبيران بالأوبئة: علماء صينيون صنّعوا كورونا بالمختبر.. ولدينا أدلة!
ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر ليبيا.. حفل زفاف أسطوري لأشهر مهرّب للبشر
ما هو ما هو "غوغل كاميرا" ولماذا يتهافت مستخدمو أندرويد على تحميله؟
قبل أن تذهب
الاتحاد الأوروبي على طريق التحرر من قيود السفر بعد انحسار كورونا
الاتحاد الأوروبي على طريق التحرر من قيود السفر بعد انحسار كورونا
اكتشف المزيد