منتخب السودان يتلقى أخباراً سارة من نجم الدوري الأميركي

تلقى المنتخب السوداني الأول أنباء سارة، يوم الاثنين، بعدما أعلن هاني مختار، نجم ناشفيل الأميركي، موافقته على الانضمام إلى قائمته في أول مناسبة دولية.

ويلعب صاحب الـ "26 عاما" في منافسات الدوري الأميركي منذ يناير الماضي، بعدما خاض تجارب مختلفة في أوروبا، بداية من الدوري الألماني مع هيرتا برلين، ثم بنفيكا البرتغالي، وسالزبورغ النمساوي إضافة إلى بروندبي الدنماركي قبل ارتداء قميص ناشفيل الأميركي.

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وقال اللاعب الذي مثل المنتخبات الألمانية في المراحل السنية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": للأسف في هذه الأوقات العصيبة والتي تحف بمخاطر وباء كورونا، يصعب السفر من مكان إلى آخر، ولكنني أعدكم بأن انضم إلى المنتخب الوطني وارتداء الشعار والمشاركة في المحافل الدولية المقبلة.

وكان المنتخب السوداني قد تأهل إلى كأس الأمم الإفريقية المقبلة، ويسعى اتحاد كرة القدم إلى دعم صفوف المنتخب باللاعبين المحترفين في الخارج، ومن المتوقع أن تشهد القائمة استدعاء أكثر من اسم محترف للاستحقاق القاري المقبل.

وأحرز صانع الألعاب السوداني 8 أهداف في مختلف المنافسات الأميركية خلال 24 مباراة خاضها مع ناشفيل.