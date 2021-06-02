السيطرة على حريق في ملعب الأهلي المصري

أعلن النادي الأهلي المصري يوم الأربعاء السيطرة علي حريق محدود في المدرج القديم لملعب "مختار التتش" بالعاصمة القاهرة.



وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي أن حريقا محدودا شب في المدرج القديم باستاد مختار التتش، أثناء عملية إخلائه، تمهيدا لهدمه وفقا لقرار مجلس الإدارة.



وأوضح النادي: تم استدعاء قوات الحماية المدنية، التي دفعت بسيارتي إطفاء، ونجحت في إخماد الحريق والسيطرة على الموقف تماما، ولم يسفر الحادث عن وقوع أية خسائر.



يذكر أن مجلس إدارة الأهلي المصري قد أصدر قرارا في وقت سابق بإخلاء المدرج القديم بملعب مختار التتش، الذي يجري عليه الفريق تدريباته، تمهيدا لهدمه بعد نقل غرف الملابس ومكاتب الفريق الأول للمدرج الجديد في ذات الملعب.

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