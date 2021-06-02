.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

السيطرة على حريق في ملعب الأهلي المصري

ملعب مختار التتش
ملعب مختار التتش في العاصمة المصرية القاهرة

السيطرة على حريق في ملعب الأهلي المصري

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلن النادي الأهلي المصري يوم الأربعاء السيطرة علي حريق محدود في المدرج القديم لملعب "مختار التتش" بالعاصمة القاهرة.

وذكر الأهلي عبر موقعه الرسمي أن حريقا محدودا شب في المدرج القديم باستاد مختار التتش، أثناء عملية إخلائه، تمهيدا لهدمه وفقا لقرار مجلس الإدارة.

وأوضح النادي: تم استدعاء قوات الحماية المدنية، التي دفعت بسيارتي إطفاء، ونجحت في إخماد الحريق والسيطرة على الموقف تماما، ولم يسفر الحادث عن وقوع أية خسائر.

يذكر أن مجلس إدارة الأهلي المصري قد أصدر قرارا في وقت سابق بإخلاء المدرج القديم بملعب مختار التتش، الذي يجري عليه الفريق تدريباته، تمهيدا لهدمه بعد نقل غرف الملابس ومكاتب الفريق الأول للمدرج الجديد في ذات الملعب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح لهذا يحقن اللقاح أعلى الذراع.. الصحة العالمية توضح
شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة شاهد.. رائدان روسيان يعومان في الفضاء المكشوف لأول مرة
الأكثر قراءة
مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ! مصر تبحث عن أب دهن طفله بالعسل وترك الحشرات تتلذذ!
فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية فيديو من السجن للطبيب البرازيلي الذي تحرش بفتاة مصرية
كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم كبلت بالسلاسل وجوعت حتى قضت.. صورة طفلة تهز العالم
"هواوي" تطلق نظامها التشغيلي غدا وتستغني أخيراً عن أندرويد
أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر أشعلوا النار بجثته وسرقوا منزله.. جريمة بشعة في مصر
شاهد.. كلمات موجعة على باب غرفة دلال عبد العزيز شاهد.. كلمات موجعة على باب غرفة دلال عبد العزيز
قبل أن تذهب
مخاوف من وقوع عمليات انتقام ضد أسر عناصر داعش بنينوى
مخاوف من وقوع عمليات انتقام ضد أسر عناصر داعش بنينوى
اكتشف المزيد