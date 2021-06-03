.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

حكم جنوب إفريقي يدير قمة الأهلي المصري والترجي

فيكتور غوميز

حكم جنوب إفريقي يدير قمة الأهلي المصري والترجي

متابع الغاء المتابعة

القاهرة - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، حكام مواجهتي الأهلي المصري والترجي التونسي، في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر بالأهلي المصري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الخميس، إن ناديه تلقى إخطارا بتعيين الجنوب إفريقي فيكتور غوميز حكما لمواجهة الذهاب التي تقام في 19 يونيو الجاري على ستاد رادس، فيما يتولى الزامبي جاني سيكازوي غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

وأضاف المصدر: يقود مباراة العودة والتي ستقام يوم 26 من الشهر نفسه على ملعب السلام، الحكم الكاميروني أليوم نيانت كحكم ساحة، والمغربي رضوان جيد على تقنية الفيديو.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال".. قصة صورة خطفت قلوب المصريين 
فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك فوائد الضحك للقلب ومخاطر الجلوس.. 11 حقيقة صحية ستفاجئك
الأكثر قراءة
خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم خبر صادم.. 60% من منتجات أكبر شركة أغذية في العالم "غير صحية"
مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل مياه الخليج تبتلع سفينة إيران الحربية.. غرقت بالكامل
قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير قتل 70 نمراً مهددا بالانقراض.. من هو صائد النمور الشهير
مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر مذبحة مروعة.. 10 قتلى بمشاجرة بين عائلتين في مصر
رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. رانيا يوسف مع رئيس نادي برشلونة.. "أجمد واحد بالعالم"
سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. سيارة نادرة حديث مواقع التواصل بمصر.. "العربية.نت" تكشف قصتها!
قبل أن تذهب
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
ميليشيات عراقية تخطط للإطاحة بالكاظمي
اكتشف المزيد