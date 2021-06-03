حكم جنوب إفريقي يدير قمة الأهلي المصري والترجي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، حكام مواجهتي الأهلي المصري والترجي التونسي، في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر بالأهلي المصري في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) يوم الخميس، إن ناديه تلقى إخطارا بتعيين الجنوب إفريقي فيكتور غوميز حكما لمواجهة الذهاب التي تقام في 19 يونيو الجاري على ستاد رادس، فيما يتولى الزامبي جاني سيكازوي غرفة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

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وأضاف المصدر: يقود مباراة العودة والتي ستقام يوم 26 من الشهر نفسه على ملعب السلام، الحكم الكاميروني أليوم نيانت كحكم ساحة، والمغربي رضوان جيد على تقنية الفيديو.