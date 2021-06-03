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منتخب البحرين يسحق كمبوديا ويتصدر مجموعته

من لقاء البحرين وكمبوديا

منتخب البحرين يسحق كمبوديا ويتصدر مجموعته

متابع الغاء المتابعة

المنامة - د ب أ

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اعتلى منتخب البحرين صدارة ترتيب المجموعة الثالثة بالتصفيات المشتركة المؤهلة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022 وكأس الأمم الآسيوية 2023، عقب انتصاره الكاسح 8 - صفر على منتخب كمبوديا يوم الخميس في الجولة السابعة للمجموعة الثالثة للتصفيات، التي شهدت فوز إيران 3 - 1 على هونغ كونغ.

وارتفع رصيد منتخب البحرين إلى 12 نقطة من ست مباريات في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه منتخب العراق، الذي تراجع للمركز الثاني بعد خوضه خمسة لقاءات.

وتقدم منتخب البحرين مبكرا في الدقيقة الثامنة عن طريق كميل الأسود، فيما أضاف محمد الرميحي وعلي جعفر مدن الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 45 و47 على الترتيب.

وسجل جاسم الشيخ الهدف الرابع في الدقيقة 52، أعقبه الهدفين الخامس والسادس عبر علي جعفر مدن وكميل الأسود في الدقيقتين 65 و71 على الترتيب.

واختتم إسماعيل عبداللطيف مهرجان الأهداف البحرينية، بإحرازه الهدفين السابع والثامن في الدقيقتين 75 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني على الترتيب.

ويتأهل للدور النهائي من تصفيات المونديال متصدر كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل لنهائيات كأس آسيا 2023.

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