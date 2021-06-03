"رباعية" مبخوت وليما تقود الإمارات إلى هزيمة ماليزيا

استعاد منتخب الإمارات نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولتين الأخيرتين بالتصفيات المشتركة المؤهلة لبطولتي كأس العالم لكرة القدم 2022، وكأس الأمم الآسيوية المقررة 2023، بعدما تغلب 4 - صفر على منتخب ماليزيا يوم الخميس في الجولة السابعة بالمجموعة السابعة للتصفيات، التي شهدت أيضا تعادل تايلاند مع إندونيسيا 2 - 2.

وتقدم منتخب الإمارات للمركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط من خمس مباريات، بفارق الأهداف أمام منتخبي تايلاند وماليزيا، صاحبي المركزين الثالث والرابع على الترتيب، المتساويين معه في نفس الرصيد بعد خوضهما ستة لقاءات.

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وبقي منتخب أندونيسيا في قاع الترتيب برصيد نقطة وحيدة من ست مباريات، وظل منتخب فيتنام، الذي أعفي من المشاركة في تلك الجولة، في الصدارة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات.

وافتتح علي مبخوت التسجيل للمنتخب الإماراتي في الدقيقة 18، فيما أضاف فابيو دي ليما الهدف الثاني في الدقيقة 83.

وعاد مبخوت ودي ليما للتسجيل مرة أخرى، بعدما أضافا الهدفين الثالث والرابع للإمارات في الدقيقتين الأولى والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ويأتي هذا الانتصار، ليعيد المنتخب الإماراتي البسمة على وجوه جماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب خسارته في الجولتين الماضيتين أمام تايلاند وفيتنام.

ويتأهل للدور النهائي من تصفيات المونديال متصدر كل مجموعة، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني، كما تحصل هذه المنتخبات على بطاقات التأهل لنهائيات كأس آسيا 2023.