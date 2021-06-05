لاعبو وفاق سطيف ينهون مقاطعة تدريبات الفريق

أعلن نادي وفاق سطيف متصدر دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم يوم السبت عودة لاعبي الفريق الأول للتدريبات بعد مقاطعتهم لها في اليومين الماضيين.

ودخل لاعبو وفاق سطيف في إضراب احتجاجا على عدم صرف رواتبهم العالقة منذ أشهر وكذلك المكافآت المتأخرة.

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واعترف عبد الحكيم سرار، رئيس مجلس إدارة وفاق سطيف في تصريح للموقع الرسمي للفريق بشرعية مطالب اللاعبين، مؤكدا أنه يتعين على المسؤولين البحث عن الحلول لتفادي الأزمة.

وكشف سرار أن مسؤولي الفريق سيلتقون مع ممثلي اللاعبين مساء السبت من أجل البحث عن أفضل طريقة لتسوية مشكلة المستحقات المالية مرجحا صرف المكافآت كمرحلة أولى.